Специалист Мешалкина рассказала, как защититься от падений и травм в гололёд

Специалист Юлия Мешалкина рассказала в беседе с RT, как защитить себя от падений и травм в гололёд.

«Главное правило ходьбы при гололёде — выбирать правильную обувь: никаких каблуков и танкеток. Не подойдёт и абсолютно плоская подошва. Она затвердевает на морозе и сильно скользит. Оптимальный вариант — толстая подошва и устойчивый каблук высотой 3—4 см. Лучше, если рисунок на подошве сочетает крупный и мелкий протектор», — добавила она.

Самый простой способ — наклеить на подошву крест-накрест два лейкопластыря на тканевой основе, посоветовала эксперт направления «Дом и дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

«Вместо лейкопластырей можно взять полоски наждачной бумаги и посадить их на морозостойкий клей. Ещё один вариант — нанести на подошву зигзагом универсальный водостойкий клей и сверху присыпать его песком. Главное — не выходить на улицу до полного высыхания клея, иначе песок быстро осыплется. На тонкую подошву мастер сможет нанести накат из полиуретана. С толстой подошвой вариантов больше: можно углубить протектор или вкрутить металлические шурупы», — объяснила Мешалкина.

По её словам, иногда для придания антигололёдных свойств мастера предлагают поставить на обувь металлические набойки. Но цокот таких набоек очень быстро начинает раздражать, поэтому лучше всё же предпочесть другие варианты.

«Первый вариант — антискользящие накладки на клеевой основе. Они выполняются из резины и клеятся на переднюю часть подошвы. Однако, судя по отзывам пользователей, держатся не очень хорошо. Второй вариант — ледоходы, которые надеваются на обувь. Основа также выполняется из резины. А вот антискользящие элементы могут быть разные: абразивные вставки не шумят при ходьбе, но быстро стираются, металлические шипы вкручиваются в резиновую основу и обеспечивают отличное сцепление со льдом, металлические вставки внешне похожи на альпинистские кошки. Гарантируют максимальную устойчивость на льду», — отметила собеседница RT.

По её мнению, лучшее соотношение эффективности, доступности и удобства использования у ледоходов с металлическими шипами. Они дешевле, чем модели с металлическими вставками, и не так опасны для напольных покрытий.

«Пожилым людям, кроме ледоходов, может пригодиться опорная трость. На ней обязательно должна быть установлена антискользящая насадка. Если её нет, можно купить металлическую насадку с шипами — обычно они универсальны и подходят для тростей разных диаметров», — заключила она.

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