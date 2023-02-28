В Роспотребнадзоре напомнили о важности вакцинации от клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре рекомендовали начать подготовку к сезону клещей, которые просыпаются от зимней спячки в начале апреля.

Об этом сообщает neva.today.

Как отметили в пресс-службе ведомства, вакцинация от клещевого энцефалита проводится в несколько этапов, на которые нужно не менее полутора месяцев.

Первая прививка делается в любое время года, вторая — через один — пять месяцев, в зависимости от того, какой препарат использовался на первом этапе. Повторение процедуры потребуется через год, затем — каждые три — пять лет.

В августе 2022 года сообщалось, что в Тюменской области 24 109 граждан пострадали от укусов клещей, из них 4302 — дети до 14 лет.