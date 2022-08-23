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В Тюменской области более 24 тысяч человек пострадали от укусов клещей

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В Тюменской области 24 109 граждан пострадали от укусов клещей, из них 4302 — дети до 14 лет.
В Тюменской области более 24 тысяч человек пострадали от укусов клещей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 22 августа, официально подтверждено 88 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 90 случаев — клещевым боррелиозом.

В регионе проведена обработка от клещей 7621 га территорий, включая места отдыха, учреждения летнего отдыха и оздоровления для детей, медучреждения, учреждения спорта и кладбища.

Ранее в беседе с НСН старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, когда стоит сделать прививку от клещевых инфекций.

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