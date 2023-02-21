В Туле открылась выставка «Русский авангард»
- РИА Новости
Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Экспозиция включает 24 работы художников начала ХХ века. Выставка продлится до 23 апреля.
Как отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, в 2023 году в столице региона запланировано три обменных выставки.
«Подобные проекты позволяют тулякам увидеть шедевры из других регионов, а нам — познакомить их жителей с разнообразием тульских музейных фондов», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в петербургском Манеже пройдёт выставка «Первая позиция. Русский балет». Она откроется 22 февраля.