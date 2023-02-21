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В Туле открылась выставка «Русский авангард»

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В Тульском музее изобразительных искусств открылась обменная выставка «Русский авангард» из коллекции Краснодарского художественного музея имени Коваленко.
В Туле открылась выставка «Русский авангард»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Экспозиция включает 24 работы художников начала ХХ века. Выставка продлится до 23 апреля.

Как отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, в 2023 году в столице региона запланировано три обменных выставки.

«Подобные проекты позволяют тулякам увидеть шедевры из других регионов, а нам — познакомить их жителей с разнообразием тульских музейных фондов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в петербургском Манеже пройдёт выставка «Первая позиция. Русский балет». Она откроется 22 февраля.

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