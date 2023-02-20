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В Петербурге пройдёт выставка «Первая позиция. Русский балет»

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В петербургском Манеже пройдёт выставка «Первая позиция. Русский балет». Она откроется 22 февраля.
В Петербурге пройдёт выставка «Первая позиция. Русский балет»
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

Об этом сообщает «МК в Питере».

Посетители увидят около 1000 экспонатов из 40 музеев России. Среди них — пачка Галины Улановой для «Умирающего лебедя», пуанты Матильды Кшесинской и личные вещи Петра Чайковского.

Аудиогид к выставке записали Юлия Рутберг и Игорь Миркурбанов.

Ранее хореограф-постановщик, художественный руководитель Урал Балета Вячеслав Самодуров рассказал о постановке «Озорных частушек» на музыку Родиона Щедрина для Театра балета имени Леонида Якобсона.

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