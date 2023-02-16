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Психолог Абравитова рассказала об отличиях эмоционального голода от физического

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Психолог Марианна Абравитова рассказала, как отличить эмоциональный голод от физического.
Психолог Абравитова рассказала об отличиях эмоционального голода от физического
  • Gettyimages.ru
  • © FG Trade

«Когда человек сыт и у него всё в порядке с эмоциями, он испытывает удовлетворение, насыщаясь небольшим количеством еды. Он потом долго не хочет есть, а перекусы ему не интересны», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если человек понимает, что не может остановиться во время приёма пищи или если через 30—40 минут после окончания трапезы он вновь думает о еде, то это симптомы эмоционального голода.

«Если вы заметили у себя эти симптомы, нужно понимать, что дело тут не в ненасытности. Подумайте, чего вам в жизни по-настоящему не хватает. Если вы найдёте эти точки, пустоты, которые заполняете пищей и поработаете над ними, то сможете решить проблему с питанием», — отметила Абравитова.

Ранее профессор ФМБА России диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что сезонные фрукты и ягоды являются лучшим десертом.

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