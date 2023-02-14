Терапевт Романенко заявила о вреде недостатка воды для здоровья пожилых людей
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«Недостаток воды может сказываться на состоянии всего организма. Человек будет чувствовать себя плохо, ощущать недомогание, слабость, вялость, головную боль», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, у пожилых людей все эти последствия могут быть более выраженными.
«Если мы используем массу тела человека, то это 20—30 мл воды на килограмм веса. Но опять-таки всё индивидуально», — отметила Романенко, говоря о суточной норме потребления воды.
Ранее, как сообщало ФАН, врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.