Терапевт Романенко заявила о вреде недостатка воды для здоровья пожилых людей

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что недостаток воды может быть вреден для здоровья пожилых людей.

«Недостаток воды может сказываться на состоянии всего организма. Человек будет чувствовать себя плохо, ощущать недомогание, слабость, вялость, головную боль», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, у пожилых людей все эти последствия могут быть более выраженными.

«Если мы используем массу тела человека, то это 20—30 мл воды на килограмм веса. Но опять-таки всё индивидуально», — отметила Романенко, говоря о суточной норме потребления воды.

Ранее, как сообщало ФАН, врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.