Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную погоду со снегопадами в Москве в ближайшие дни

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Опять мы увидим белую принаряженную Москву, припорошенную снегом, а не вот эту серую хмарь. Это начало пятидневки морозной погоды с периодическими снегопадами», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Шувалова, в течение дня 14 декабря снегопад в столице будет только усиливаться.

Ранее сообщалось, что в Приморье в эти выходные ожидаются экстремальные морозы до -38 °C.

Как сообщал URA.RU, в ХМАО на текущей неделе ожидается потепление после почти 40-градусных морозов.