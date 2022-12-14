Экстремальные морозы до -38 °C ожидаются в Приморье в выходные
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В ночь на субботу, 17 декабря, температура воздуха в Приморском крае резко упадёт до -20…-27 °C, в горных районах — до -29…-35 °C.
Воскресенье ожидается ещё более холодным. Местами в крае пройдёт снег. Существует риск падения ночных температур до -38 °C.
Как сообщал URA.RU, в ХМАО на текущей неделе ожидается потепление после почти 40-градусных морозов.