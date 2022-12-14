Узнать больше

Экстремальные морозы до -38 °C ожидаются в Приморье в выходные

Короткая ссылка
В Приморском крае резко похолодает к предстоящим выходным, 17 и 18 декабря. Ожидается падение температуры до -38 °C.
Экстремальные морозы до -38 °C ожидаются в Приморье в выходные
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В ночь на субботу, 17 декабря, температура воздуха в Приморском крае резко упадёт до -20…-27 °C, в горных районах — до -29…-35 °C.

Воскресенье ожидается ещё более холодным. Местами в крае пройдёт снег. Существует риск падения ночных температур до -38 °C.

Как сообщал URA.RU, в ХМАО на текущей неделе ожидается потепление после почти 40-градусных морозов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить