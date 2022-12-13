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В ХМАО на текущей неделе потеплеет после почти 40-градусных морозов

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Специалисты Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что после морозов до -36 °С в регион придёт потепление, температура повысится до -12 °С к концу недели.
В ХМАО на текущей неделе потеплеет после почти 40-градусных морозов
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Об этом сообщает URA.RU.

«14 декабря местами небольшой снег, изморозь. Температура ночью -31...-36 °С, днём -15...-20 °С. 15 декабря преимущественно без осадков. Температура ночью -17...-22 °С, при прояснениях до -27 °С, днём -12...-17 °С. 16 декабря ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Температура ночью -15...-20 °С, местами до -26 °С, днём -12...-17 °С», — говорится в прогнозе.

Наряду с этим стало известно, что ГУ МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение на полуострове. Об этом информирует «Новый Севастополь».

Так, 13 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, ночью 14 декабря переходящие в мокрый снег. Прогнозируется также усиление ветра до 10—15 м/с, местами до 20—25 м/с.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что прошедшие в столице дожди побили рекорд, установленный для 12 декабря в 1960 году: 18 мм осадков против 12,5 мм.

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