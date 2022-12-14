Синоптик Позднякова предупредила о морозах в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в эти выходные, 17 и 18 декабря, в город придут настоящие никольские морозы.

Об этом она сообщила «360».

При этом метеоролог отметила, что новых сильных снегопадов, как ночью 14 декабря, в ближайшие дни в Москве ждать не стоит.

«В ближайшие дни категории сильных осадков снег не достигнет, хотя 17 декабря практически в течение всего дня будет снег от небольшого до умеренного», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Приморье в эти выходные ожидаются экстремальные морозы до -38 °C.

Как сообщал URA.RU, в ХМАО на текущей неделе ожидается потепление после почти 40-градусных морозов.