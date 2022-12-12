Синоптик Тишковец предупредил о гололедице в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

«В ночь с вторника на среду осадки из жидкой фазы начнут переходить в мокрый снег, а к вечеру ожидаются заряды твёрдого снега. То есть к середине недели к нам вернутся лёгкие морозы», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, ночью температура воздуха составит -2...-7 °С, также будет гололедица. Днём -2...-7 °С, возможны обильные снегопады.

«Как только завтра вечером столбики термометров дойдут до нуля и начнут переваливать в сторону слабых отрицательных значений, вся эта снежно-водяная каша замёрзнет и превратится в гололедицу. Это будет очень мощный слой, сильная гололедица, все эти лужи на дорогах превратятся в ледяной панцирь. Более того, в ночь на среду ожидается снегопад, который будет всё это маскировать, так что и автомобилистам, и пешеходам нужно быть очень аккуратными», — спрогнозировал Тишковец.

Тем временем в Тюменской области объявили штормовое предупреждение, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на Гидрометцентр. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

«За двое суток в Тюменской области выпало 14,4 мм осадков, это 40% от месячной нормы», — отметили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до -10 °С ожидаются в Московском регионе в четверг, 15 декабря.