Синоптик Вильфанд спрогнозировал похолодание до -10 °С в Московском регионе 15 декабря

Морозы до -10 °С ожидаются в Московском регионе в четверг, 15 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал, что днём и ночью в среду, 14 декабря, в Московском регионе ожидается до -5 °С.

«В четверг температура понизится ещё заметнее, вернётся зимний режим погоды. Ночные температуры будут опускаться до -10...-7 °С, а днём — до -5...-3 °С», — цитирует его ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что до 6 мм осадков выпало в Москве 11 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.