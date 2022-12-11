Синоптик заявил, что в Москве 11 декабря выпало до 6 мм осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что до 6 мм осадков выпало в Москве 11 декабря.

Как сообщает РИА Новости, об этом Леус написал в своём Telegram-канале.

«За воскресенье в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 6 мм осадков»,— указал он.

Синоптик отметил, что на территории Подмосковья показатели «более впечатляющие»: в Михневе и Мелихове выпало 14 мм, а в Черусти — 16 мм осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в первой половине предстоящей недели.