Узнать больше

Синоптик заявил, что в Москве 11 декабря выпало до 6 мм осадков

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что до 6 мм осадков выпало в Москве 11 декабря.
Синоптик заявил, что в Москве 11 декабря выпало до 6 мм осадков
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом Леус написал в своём Telegram-канале.

«За воскресенье в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 6 мм осадков»,— указал он.

Синоптик отметил, что на территории Подмосковья показатели «более впечатляющие»: в Михневе и Мелихове выпало 14 мм, а в Черусти — 16 мм осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в первой половине предстоящей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить