Синоптик Вильфанд предупредил о гололедице в начале следующей недели в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в первой половине предстоящей недели.

Синоптик сообщил, что в центре европейской России ходит хорошо выраженный циклон, который будет определять погоду в понедельник и вторник.

«Существенно потеплеет, и температура будет высокой. Температурный фон — около нулевой отметки. Поскольку Москва будет находиться на восточной периферии этого циклона, тёплые воздушные массы, насыщенные влагой, обусловят осадки. Причём осадки во всех трёх фазах», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в ночь на понедельник ожидаются снег, мокрый снег и дождь.

«Днём всё это удовольствие продолжится и фаза дождя будет более заметна. Во вторник температурный фон и днём, и ночью -1…+1 °С, поэтому осадки во всех трёх фазах также продолжатся. Ожидается также усиление ветра до 15 м/с», — добавил специалист.

Он предупредил, что в результате интенсивных осадков возможны плохая видимость и гололедица.

«Поскольку температура около нулевой отметки, то выпадающие осадки будут то подмерзать, то оттаивать. Возможно налипание гололёда на стенах домов, ветвях деревьев и проводах. Вот такая ситуация в понедельник и вторник. В среду циклон будет оказывать большее влияние на Белоруссию и Польшу, а в Москве температура начнёт понижаться. Днём и ночью в среду прогнозируется -3…-5 °С. Легко представить, что вся влага, которая выпала, будет подмерзать. Поэтому начиная со среды будет сильная гололедица. В принципе, со второй половины дня в среду температура начнёт понижаться. Сильных морозов не прогнозируется, но ночью уже будет около -8 °С, а днём -3…-4 °С», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве за сутки выпало 25% от месячной нормы осадков.