Стала известна дата премьеры документального фильма «Большой. Сезон»

Премьера документального проекта «Большой. Сезон» состоится 24 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Режиссёром ленты выступила Анастасия Попова, снявшая картину «Байкал. Удивительные приключения Юмы», а также документальную драму «Титаник».

В картине покажут закулисный мир Большого и особенности работы одного из старинных театров. Зрители увидят, как артисты прокладывают свой путь к успеху, преодолевая трудности и преграды, и становятся частью самой желанной труппы. Многие из них, несмотря на травмы и неудачи, продолжают работу, чтобы оставаться там, где они есть.

«Большой театр — это больше, чем театр. Для России это не просто главный музыкальный театр страны, это народное достояние и национальная гордость. Для любого артиста Большой театр — это абсолютная вершина, запредельная мечта. И люди, которые всё же оказались на этой вершине, готовы платить любую цену, чтобы остаться на ней, чтобы стать частью всемирно известной легенды под названием «Большой», — говорит постановщица фильма.

Герои ленты — главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев, руководитель балетной труппы Махар Вазиев, управляющий оркестром Александр Шанин, прима Светлана Захарова, премьеры Владислав Лантратов и Денис Савин, оперные певицы Анна Нетребко и Агунда Кулаева, оперный певец Андрей Потатурин, режиссёр-постановщик Евгений Писарев, а также генеральный директор театра Владимир Урин.

«Большой театр — это не только бренд, известный в мире как один из величайших театров, но и множество людей, посвятивших свою жизнь служению искусству. Именно труд этих людей является главным героем картины. Наш фильм стал не парадным портретом Большого, а историей настоящих талантливых артистов и тяжелейшей работы, которая скрывается за кулисами», — отмечает продюсер ленты Ангелина Ашман.

Лента разделена на четыре части, в которых подробно показывается жизнь Большого театра, начиная от подготовки спектаклей всего театрального сезона и заканчивая постановкой легендарного балета «Щелкунчик», ставшего символом Нового года.

Ранее на платформе KION был запущен цикл премьер «Кино на KION», в рамках которого еженедельно выходят самые ожидаемые новые картины.