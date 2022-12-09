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В сети покажут фильмы «Слон», «Я буду жить», «1000 дешёвых зажигалок»

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Онлайн-кинотеатр KION запускает цикл премьер «Кино на KION». Каждую неделю зрители смогут увидеть самые ожидаемые новые картины — блокбастеры, отечественные хиты, а также фестивальные ленты. Выбор фильмов формируется экспертами платформы еженедельно на основе предпочтений пользователей.
В сети покажут фильмы «Слон», «Я буду жить», «1000 дешёвых зажигалок»
  • © Кадр из фильма «1000 дешевых зажигалок» (2022)

Открывают кинодайджест российские ожидаемые картины и недавние громкие премьеры. Так, пользователи онлайн-кинотеатра уже могут посмотреть историческую ленту «Сердце Пармы», которая стала самым кассовым российским фильмом в 2022 году. Также вышел жизнеутверждающий фильм «Я буду жить» с Евгенией Дмитриевой в главной роли. В сети можно будет посмотреть и драматический триллер с Павлом Прилучным «Слон», подростковую картину о последствиях буллинга «1000 дешёвых зажигалок», а также фантастическую комедию «Я на перемотке!» с Андреем Бурковским и ленту «Честный развод 2», роли в которой исполняют Агата Муцениеце и Александр Робак.

Помимо этого, пользователи онлайн-платформы накануне Нового года смогут насладиться семейными праздничными фильмами и анимационными лентами. Среди них — приключенческая картина «Волшебники», в которой мальчик находит магический коробок спичек, исполняющих желания.

В последующие месяцы кинотеатр покажет хиты из программы Каннского кинофестиваля, популярные комедийные ленты и другие картины различных жанров.

Ранее сообщалось, что в сети вышел фильм Петра Тодоровского «Лавстори» с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте в главных ролях.

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