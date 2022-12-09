В сети покажут фильмы «Слон», «Я буду жить», «1000 дешёвых зажигалок»
- © Кадр из фильма «1000 дешевых зажигалок» (2022)
Открывают кинодайджест российские ожидаемые картины и недавние громкие премьеры. Так, пользователи онлайн-кинотеатра уже могут посмотреть историческую ленту «Сердце Пармы», которая стала самым кассовым российским фильмом в 2022 году. Также вышел жизнеутверждающий фильм «Я буду жить» с Евгенией Дмитриевой в главной роли. В сети можно будет посмотреть и драматический триллер с Павлом Прилучным «Слон», подростковую картину о последствиях буллинга «1000 дешёвых зажигалок», а также фантастическую комедию «Я на перемотке!» с Андреем Бурковским и ленту «Честный развод 2», роли в которой исполняют Агата Муцениеце и Александр Робак.
Помимо этого, пользователи онлайн-платформы накануне Нового года смогут насладиться семейными праздничными фильмами и анимационными лентами. Среди них — приключенческая картина «Волшебники», в которой мальчик находит магический коробок спичек, исполняющих желания.
В последующие месяцы кинотеатр покажет хиты из программы Каннского кинофестиваля, популярные комедийные ленты и другие картины различных жанров.
Ранее сообщалось, что в сети вышел фильм Петра Тодоровского «Лавстори» с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте в главных ролях.