Фильм «Лавстори» Тодоровского вышел в сети

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Дебютная полнометражная работа Петра Тодоровского «Лавстори» с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте в главных ролях теперь доступна в сети.
Фильм «Лавстори» Тодоровского вышел в сети
  • © Кадр из фильма «Лавстори» (2022)

Романтическое роуд-муви о первой любви, отмеченное призом фестиваля «Окно в Европу» и собравшее более $1 млн в отечественном прокате, вышло в онлайн-кинотеатре KION и на других площадках.

По сюжету герои Петрова и Кутавичюте оказываются в неоднозначной ситуации: он — водитель, мечтающий стать актёром, она — пробивная и своенравная девушка «слегка за 30». Героиня едет на собственную свадьбу, а водитель должен сделать всё, чтобы она оказалась в пункте назначения вовремя. Проблема только в том, что молодые люди раньше были влюблены друг в друга, а долгая дорога по трассе М-4 оказывается отличным местом для воспоминаний и выяснения отношений.

Фильм был снят ещё в 2017 году, а его премьерный показ состоялся на фестивале «Окно в Европу». Съёмки «Лавстори» проходили в Москве, Ростове-на-Дону, Сочи, на трассе М-4 и были не настолько лёгкими, как того требовала атмосфера: сцену с купанием в море, например, ставили в ноябре при температуре воды +5 °С.

Ранее на платформе KION вышел документальный фильм о самом загадочном писателе России — Викторе Пелевине.

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