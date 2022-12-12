В аэропортах Москвы задержали или отменили более 50 рейсов на фоне снегопада

В московских аэропортах более 50 рейсов задержаны или отменены на фоне дождя и снегопада.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Во Внукове было задержано десять рейсов и три отменено.

В Домодедове задержано 17 рейсов, отменено четыре.

В Шереметьеве задержан вылет 20 самолётов, ещё три рейса отменены.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что до 6 мм осадков выпало в Москве 11 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.