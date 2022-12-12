В аэропортах Москвы задержали или отменили более 50 рейсов на фоне снегопада
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Во Внукове было задержано десять рейсов и три отменено.
В Домодедове задержано 17 рейсов, отменено четыре.
В Шереметьеве задержан вылет 20 самолётов, ещё три рейса отменены.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что до 6 мм осадков выпало в Москве 11 декабря.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.