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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 50 рейсов на фоне снегопада

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В московских аэропортах более 50 рейсов задержаны или отменены на фоне дождя и снегопада.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Во Внукове было задержано десять рейсов и три отменено.

В Домодедове задержано 17 рейсов, отменено четыре.

В Шереметьеве задержан вылет 20 самолётов, ещё три рейса отменены.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что до 6 мм осадков выпало в Москве 11 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

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