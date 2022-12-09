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Херсонес Таврический подготовил программу новогодних и рождественских мероприятий

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Херсонес Таврический совместно с Фондом «Моя история» представил новый интерактивный экскурсионный маршрут «Зажигаем звёзды в Херсонесе».
Херсонес Таврический подготовил программу новогодних и рождественских мероприятий
  • РИА Новости

С 1 декабря в Херсонесе проходят различные мероприятия для детей и взрослых, передаёт «Крыминформ».

С 18 декабря в музее откроется ярмарка «Рождественский сувенир», а в январе пройдёт представление «Рождественское чудо».

Также стало известно, что в Севастополе впервые в этом году губернаторские ёлки пройдут не только в центральных учреждениях культуры города, но и в отдалённых районах: Балаклаве, Инкермане, сёлах Фронтовом, Орлином, Новобобровке. Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Всего пройдёт семь ёлок, участниками которых станут более 4 тыс. ребят», — говорится в сообщении правительства города.

Ранее сообщалось, что программа «Зима в Подмосковье» стартовала в регионе 1 декабря.

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