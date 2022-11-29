В Подмосковье рассказали о программе праздничных зимних мероприятий

Программа «Зима в Подмосковье» стартует в регионе 1 декабря. Мероприятия в этом сезоне будут направлены в первую очередь на детей и семейную аудиторию.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Московской области.

«1 декабря зажжением иллюминации и ёлок на центральных площадях Подмосковья стартует уже традиционная программа «Зима в Подмосковье». А 3 декабря к программе официально присоединятся парки! В этом сезоне упор в программе сделан на мероприятия для детей и семейной аудитории», — уточнила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По её словам, посетителей ждут творческие и танцевальные мастер-классы, а также спортивные соревнования, хоккейные турниры, катание с горки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября.