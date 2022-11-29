В Подмосковье рассказали о программе праздничных зимних мероприятий

Короткая ссылка
Программа «Зима в Подмосковье» стартует в регионе 1 декабря. Мероприятия в этом сезоне будут направлены в первую очередь на детей и семейную аудиторию.
В Подмосковье рассказали о программе праздничных зимних мероприятий
  • Gettyimages.ru
  • © Jake Wyman

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Московской области.

«1 декабря зажжением иллюминации и ёлок на центральных площадях Подмосковья стартует уже традиционная программа «Зима в Подмосковье». А 3 декабря к программе официально присоединятся парки! В этом сезоне упор в программе сделан на мероприятия для детей и семейной аудитории», — уточнила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По её словам, посетителей ждут творческие и танцевальные мастер-классы, а также спортивные соревнования, хоккейные турниры, катание с горки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить