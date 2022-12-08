«Одноклассники» добавили новые возможности в сервисе «Сообщения»

«Одноклассники» представили обновлённый функционал для общения. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи получили новый способ для выражения эмоций и возможность настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями. В будущем набор эмоджи, доступных в виде реакций, будет дополняться в зависимости от запросов аудитории и частоты использования.⠀

Также пользователи «Одноклассников» теперь могут форматировать текст в сообщениях, чтобы подчеркнуть содержание: расставить акценты с помощью заголовков и стилей шрифтов в переписке, добавить гиперссылки, выделить важную информацию красным цветом.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» объявили юбилейную премию «Самый ОК».