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«Одноклассники» добавили новые возможности в сервисе «Сообщения»

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«Одноклассники» представили обновлённый функционал для общения. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» добавили новые возможности в сервисе «Сообщения»
  • РИА Новости

Пользователи получили новый способ для выражения эмоций и возможность настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями. В будущем набор эмоджи, доступных в виде реакций, будет дополняться в зависимости от запросов аудитории и частоты использования.⠀

Также пользователи «Одноклассников» теперь могут форматировать текст в сообщениях, чтобы подчеркнуть содержание: расставить акценты с помощью заголовков и стилей шрифтов в переписке, добавить гиперссылки, выделить важную информацию красным цветом.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» объявили юбилейную премию «Самый ОК».

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