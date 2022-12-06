«Одноклассники» объявили юбилейную премию «Самый ОК»

В социальной сети «Одноклассники» началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Голосование за номинантов пятой премии «Самый ОК» стартовало 5 декабря. Пользователи соцсети могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2022 году. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 мск, победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу «ОК на связи!».

В каждой номинации — топ-5 популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2022 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, блог или музыкальный трек.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» выделят более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов.