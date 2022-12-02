«Одноклассники» выделят более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов

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Социальная сеть «Одноклассники» выделит более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» выделят более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов
  • Gettyimages.ru

«Одноклассники» запускают зимнюю программу поддержки новых авторов: каждый участник программы получит от 200 тыс. показов своего контента для развития группы. Таким образом, новые авторы в соцсети получат возможность собрать первую лояльную базу подписчиков в своих группах и сообществах и сразу увеличить охват своих публикаций.

Претендовать на участие смогут те авторы, которые ведут свои страницы в других соцсетях с аудиторией не менее 1 тыс. подписчиков и хотят развивать свою группу в «Одноклассниках».

Подать заявку можно до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» упростили процесс восстановления доступа к аккаунту.

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