«Одноклассники» выделят более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов

Социальная сеть «Одноклассники» выделит более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«Одноклассники» запускают зимнюю программу поддержки новых авторов: каждый участник программы получит от 200 тыс. показов своего контента для развития группы. Таким образом, новые авторы в соцсети получат возможность собрать первую лояльную базу подписчиков в своих группах и сообществах и сразу увеличить охват своих публикаций.

Претендовать на участие смогут те авторы, которые ведут свои страницы в других соцсетях с аудиторией не менее 1 тыс. подписчиков и хотят развивать свою группу в «Одноклассниках».

Подать заявку можно до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» упростили процесс восстановления доступа к аккаунту.