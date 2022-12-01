«Одноклассники» упростили процесс восстановления доступа к аккаунту

«Одноклассники» добавили функцию восстановления по фотографиям и жестам через службу поддержки. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что теперь при обращении в службу поддержки в приложении «Одноклассники» пользователь может вернуть доступ к профилю, выполнив задание с жестом. Благодаря этому аккаунт теперь можно восстановить в два раза быстрее.

Пользователи мобильной и десктопной версий могут так же быстро запустить процесс восстановления аккаунта по фото и жестам при помощи QR-кода или после нажатия на кнопку «Восстановить в приложении». Это доступно даже тем, кто ещё не устанавливал приложение «Одноклассники».

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили новую программу монетизации.