«Одноклассники» упростили процесс восстановления доступа к аккаунту
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Отмечается, что теперь при обращении в службу поддержки в приложении «Одноклассники» пользователь может вернуть доступ к профилю, выполнив задание с жестом. Благодаря этому аккаунт теперь можно восстановить в два раза быстрее.
Пользователи мобильной и десктопной версий могут так же быстро запустить процесс восстановления аккаунта по фото и жестам при помощи QR-кода или после нажатия на кнопку «Восстановить в приложении». Это доступно даже тем, кто ещё не устанавливал приложение «Одноклассники».
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили новую программу монетизации.