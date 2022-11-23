«Одноклассники» представили новую программу монетизации
- РИА Новости
Отмечается, что теперь авторы смогут зарабатывать на своём контенте в соцсети независимо от формата публикаций. Сумма вознаграждения неограниченна и растёт пропорционально показам в ленте пользователей публикаций с фото, видео, лонгридами и другими типами контента.
В программе могут участвовать все группы, которые соответствуют правилам соцсети и критериям входа в программу рекламы.
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Ранее сообщалось, что «Одноклассники» подготовили квиз ко дню рождения Даля.