Терапевт Прозорова рассказала о пользе чая с лимоном

Заведующая терапевтическим отделением клиники «Философия красоты и здоровья» группы «Медскан» Ольга Прозорова заявила, что чай с лимоном обладает антисептическим и обезболивающим действиями.

«Чай с лимоном содержит достаточное количество витамина С, что повышает иммунитет и способствует сжиганию жира. Это натуральный энергетик и антисептик, который выводит токсины. Однако добавлять лимон надо не в горячий чай, а в тёплый, так как витамин С при термической обработке разрушается», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, после чая с лимоном желательно прополоскать рот водой, чтобы защитить зубную эмаль.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН посоветовала изменить образ жизни для борьбы с диабетом.