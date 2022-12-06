Узнать больше

В столичном метро стартовала фотовыставка «Вкусная Москва»

Короткая ссылка
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в переходе столичного метро между станциями «Выставочная» и «Деловой центр» с 6 по 20 декабря будет работать фотоэкспозиция «Вкусная Москва».
В столичном метро стартовала фотовыставка «Вкусная Москва»
  • РИА Новости

Выставка, в частности, повествует об истории столичной пищевой промышленности, пишет kp.ru.

«Свыше 200 московских высокотехнологичных фабрик и заводов выпускают хлебобулочную, молочную, мясную, рыбную продукцию, которая поставляется по всей стране. Например, за десять месяцев текущего года мясоперерабатывающие предприятия изготовили свыше 250 тыс. т колбас, кондитеры произвели 170,7 тыс. т продукции, а пекари выпустили 375 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий», — заявил Овчинский.

На выставке также можно узнать о необычной продукции предприятий.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщало, что московские предприятия нарастили производство мясных изделий более чем на 16% с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить