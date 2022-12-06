В столичном метро стартовала фотовыставка «Вкусная Москва»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в переходе столичного метро между станциями «Выставочная» и «Деловой центр» с 6 по 20 декабря будет работать фотоэкспозиция «Вкусная Москва».

Выставка, в частности, повествует об истории столичной пищевой промышленности, пишет kp.ru.

«Свыше 200 московских высокотехнологичных фабрик и заводов выпускают хлебобулочную, молочную, мясную, рыбную продукцию, которая поставляется по всей стране. Например, за десять месяцев текущего года мясоперерабатывающие предприятия изготовили свыше 250 тыс. т колбас, кондитеры произвели 170,7 тыс. т продукции, а пекари выпустили 375 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий», — заявил Овчинский.

На выставке также можно узнать о необычной продукции предприятий.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщало, что московские предприятия нарастили производство мясных изделий более чем на 16% с начала 2022 года.