В столичном метро стартовала фотовыставка «Вкусная Москва»
- РИА Новости
Выставка, в частности, повествует об истории столичной пищевой промышленности, пишет kp.ru.
«Свыше 200 московских высокотехнологичных фабрик и заводов выпускают хлебобулочную, молочную, мясную, рыбную продукцию, которая поставляется по всей стране. Например, за десять месяцев текущего года мясоперерабатывающие предприятия изготовили свыше 250 тыс. т колбас, кондитеры произвели 170,7 тыс. т продукции, а пекари выпустили 375 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий», — заявил Овчинский.
На выставке также можно узнать о необычной продукции предприятий.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщало, что московские предприятия нарастили производство мясных изделий более чем на 16% с начала 2022 года.