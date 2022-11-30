Фелинолог Пономарёва назвала мурлыканье следствием переполняющих кошку эмоций

Фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарёва рассказала, почему кошки мурлычут.

«Чаще всего урчание — следствие переполняющих кошку эмоций, как положительных, так и отрицательных — боли, страха, неуверенности», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, эмоции кошки можно понять по громкости, протяжённости, высоте и частоте звуков. К примеру, если хозяин гладит питомца или играет с ним, то животное может издавать громкое и протяжённое мурлыканье.

Тем временем в Дальневосточный морской заповедник вернулись сотни пятнистых тюленей после ежегодной миграции, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Возвращение началось в конце октября. В течение месяца сотни пятнистых ларг постепенно стягивались в залив Петра Великого.

Ранее биолог Павел Глазков назвал миндаль смертельно опасным для белок.