Фелинолог Пономарёва назвала мурлыканье следствием переполняющих кошку эмоций

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Фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарёва рассказала, почему кошки мурлычут.
Фелинолог Пономарёва назвала мурлыканье следствием переполняющих кошку эмоций
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«Чаще всего урчание — следствие переполняющих кошку эмоций, как положительных, так и отрицательных — боли, страха, неуверенности», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, эмоции кошки можно понять по громкости, протяжённости, высоте и частоте звуков. К примеру, если хозяин гладит питомца или играет с ним, то животное может издавать громкое и протяжённое мурлыканье.

Тем временем в Дальневосточный морской заповедник вернулись сотни пятнистых тюленей после ежегодной миграции, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Возвращение началось в конце октября. В течение месяца сотни пятнистых ларг постепенно стягивались в залив Петра Великого.

Ранее биолог Павел Глазков назвал миндаль смертельно опасным для белок.

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