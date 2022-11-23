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Биолог Глазков призвал не кормить белок миндалём

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Биолог Павел Глазков назвал миндаль смертельно опасным для белок.
Биолог Глазков призвал не кормить белок миндалём
  • Gettyimages.ru

«Белку ни в коем случае нельзя кормить миндальным орехом. Там очень много синильной кислоты, которая может просто убить животное», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также нельзя давать белкам чипсы, конфеты, печенье, сахар.

Как пояснил Глазков, корм должен быть максимально естественным. В качестве примера он привёл сырой фундук, кедровые орехи, тыквенные семечки, изюм и курагу.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о снегирях, перебирающихся ближе к городам. По словам экспертов, птицы так ведут себя для того, чтобы найти пищу.

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