Биолог Глазков призвал не кормить белок миндалём

Биолог Павел Глазков назвал миндаль смертельно опасным для белок.

«Белку ни в коем случае нельзя кормить миндальным орехом. Там очень много синильной кислоты, которая может просто убить животное», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также нельзя давать белкам чипсы, конфеты, печенье, сахар.

Как пояснил Глазков, корм должен быть максимально естественным. В качестве примера он привёл сырой фундук, кедровые орехи, тыквенные семечки, изюм и курагу.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о снегирях, перебирающихся ближе к городам. По словам экспертов, птицы так ведут себя для того, чтобы найти пищу.