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На мероприятиях в честь Дня матери в библиотеках Подмосковья побывали более 10 тысяч человек

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Участниками мероприятий в честь Дня матери в библиотеках Московской области стали более 10 тыс. человек.
На мероприятиях в честь Дня матери в библиотеках Подмосковья побывали более 10 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Библиотеки провели почти 800 акций, в том числе концерты, выставки и мастер-классы.

«В домодедовской Центральной библиотеке им. А. Ахматовой открыли новое объединение «Мамы в деле». Знакомство, обсуждение планов, обмен деловыми контактами, концерт — так прошла первая встреча клуба. В Зарайске к библиотечной акции охотно присоединились прохожие, оставляя признания в любви женщинам-мамам на уличном стенде», — рассказали в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.

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