Синоптик Леус пообещал похолодание в Москве к 30 ноября
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По его словам, с 29 ноября синоптическая ситуация изменится, на погоду окажет влияние антициклон с востока.
«Морозы окрепнут, а пик похолодания придётся на среду, когда температура окажется на 6-7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям», — написал Леус в своём Telegram-канале.
Он добавил, что с начала календарной зимы погода мало изменится.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозная погода в Москве сохранится, на следующей неделе морозы усилятся.