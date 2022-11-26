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Синоптик Леус пообещал похолодание в Москве к 30 ноября

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Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик Леус пообещал похолодание в Москве к 30 ноября
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его словам, с 29 ноября синоптическая ситуация изменится, на погоду окажет влияние антициклон с востока.

«Морозы окрепнут, а пик похолодания придётся на среду, когда температура окажется на 6-7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он добавил, что с начала календарной зимы погода мало изменится.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозная погода в Москве сохранится, на следующей неделе морозы усилятся.

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