Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в столице на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозная погода в Москве сохранится, на следующей неделе морозы усилятся.

«Ночью в субботу в Москве будет -7...-9 °С, днём без осадков, в воскресенье ожидается небольшой снег, ночью -3...-6 °С мороза, днём -3...-5 °С. Мягким будет понедельник. После понедельника температурная кривая пойдёт вниз, станет на три-четыре градуса холоднее», — отметил Шувалов в беседе с НСН.

Со своей стороны, начальник отдела метеопрогнозов «Обь-Иртышского УГМС» Елена Адаренко рассказала об аномально холодной погоде, которая установилась на территории Омской области.

«В выходные дни обширный и мощный арктический антициклон станет причиной резкого понижения температуры воздуха ночью до -26...-31 °С, местами до -36 °С, днём -21...-26 °С», — резюмировала специалист в беседе с gorod55.ru.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ожидаются сильные холода 25 и 26 ноября.