Синоптик спрогнозировал «барическую гору» в Москве в ближайшую неделю

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал в ближайшую неделю «барическую гору» в Москве — высокое атмосферное давление.

Как он написал в своём Telegram, ожидается, что к предстоящему вторнику давление выйдет на пик и поднимется до 765 мм ртутного столба.

«Москва забирается на барическую гору.

В противовес пасмурной и сырой погоде атмосферное давление в Москве существенно превышает норму. Сегодня к полудню оно повысилось до 760,6 мм ртутного столба, что выше нормы на 13—15 единиц», — указал Леус.

По его словам, дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей европейской части России обещает усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем с востока и дальнейший рост показаний барометров.

При этом Леус отметил, что на свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, когда показания барометров поднимутся до отметки 765 мм ртутного столба, что выше нормы на 17—19 единиц. Вместе с этим к концу рабочей недели ожидается понижение давления.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозная погода в Москве сохранится, на следующей неделе морозы усилятся.