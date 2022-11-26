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Синоптик спрогнозировал «барическую гору» в Москве в ближайшую неделю

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал в ближайшую неделю «барическую гору» в Москве — высокое атмосферное давление.
Синоптик спрогнозировал «барическую гору» в Москве в ближайшую неделю
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как он написал в своём Telegram, ожидается, что к предстоящему вторнику давление выйдет на пик и поднимется до 765 мм ртутного столба.

«Москва забирается на барическую гору.
В противовес пасмурной и сырой погоде атмосферное давление в Москве существенно превышает норму. Сегодня к полудню оно повысилось до 760,6 мм ртутного столба, что выше нормы на 13—15 единиц», — указал Леус.

По его словам, дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей европейской части России обещает усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем с востока и дальнейший рост показаний барометров.

При этом Леус отметил, что на свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, когда показания барометров поднимутся до отметки 765 мм ртутного столба, что выше нормы на 17—19 единиц. Вместе с этим к концу рабочей недели ожидается понижение давления.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозная погода в Москве сохранится, на следующей неделе морозы усилятся.

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