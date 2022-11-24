Метеоролог Шувалов спрогнозировал умеренно морозную погоду к выходным в Москве

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшие дни.

Как отметил специалист, «вернулся мороз с небольшим снегом, прикрыв гололёд».

«Теперь мороз до субботы включительно будет прибавлять по 1—2 °С. В воскресенье и понедельник с юго-запада подойдёт фронтальная зона, есть вероятность небольшого снега, -5…-7 °С днём, -7...-9 °С ночью. Умеренно морозная погода, чуть ниже нормы», — рассказал Шувалов.

Погоду диктует антициклон с востока, поэтому, по словам метеоролога, холода до конца ноября, «скорее всего, будут только прибавлять». Он также не исключил возможности встретить декабрь с ночными температурами около -15 °С.

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