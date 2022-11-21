В Приморье ожидается похолодание до -30 °C к 1 декабря

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что в Приморском крае из-за нестабильного атмосферного фронта в настоящее время стоит неустойчивая погода.

Об этом пишет zr.media.

По словам Кубая, осадки будут появляться в регионе преимущественно в виде дождя. Однако к 27 ноября во Владивостоке резко похолодает, а после 28 ноября снег придёт и в южные области региона.

Самым холодным днём станет 1 декабря. Температура воздуха в дальневосточной столице опустится до -12...-15 °C, а в крае достигнет -25...-30 °C, отметил Кубай.

На Ямале между тем уже в ближайшие дни могут установиться 40-градусные морозы. Об этом информирует «Ямал 1».

По прогнозам специалистов, морозы сохранятся до конца недели, а ближе к выходным температура, предположительно, опустится до -20 °C.

Ранее синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал, что в начале текущей недели в Москве ожидается солнечная и морозная погода.