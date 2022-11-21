Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную и солнечную погоду в Москве на неделе

Синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал, что в начале текущей недели в Москве ожидается солнечная и морозная погода.

«В начале недели снег прекращается, циклон уходит на восток, начинаются прояснения, появляется солнце. И температура будет ночью где-то -7...-9 °С в Москве и днём около -5 °С. По-моему, это как раз и относится к понятию «зимняя погода», — отметил специалист в разговоре с «Известиями».

Наряду с этим стало известно о понижении температуры до -25 °С в Башкирии. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на 22 ноября в республике может похолодать до -25 °С, а в ночь на 23 ноября — до -22 °С. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне -5...-6 °С.

Ранее метеоролог Юрий Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на этой неделе.