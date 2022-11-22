Синоптик Соколова спрогнозировала менее снежную зиму в ХМАО

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова рассказала, какой будет зима в регионе.

«Если опираться на сведения Гидрометцентра России, то зима ожидается в пределах климатической нормы по нашему округу. Но в сравнении с прошлым годом, в котором зима была снежная и относительно тёплая, в этом году ожидается, что будет малоснежная и холодная зима», — заявила она в беседе с URA.RU.

По данным синоптиков, в декабре в регионе температура воздуха не превысит среднюю многолетнюю температуру.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что в Москве, несмотря на повышение температуры, снег продолжит идти.