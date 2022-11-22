Узнать больше

Синоптик Соколова спрогнозировала менее снежную зиму в ХМАО

Короткая ссылка
Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова рассказала, какой будет зима в регионе.
Синоптик Соколова спрогнозировала менее снежную зиму в ХМАО
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Если опираться на сведения Гидрометцентра России, то зима ожидается в пределах климатической нормы по нашему округу. Но в сравнении с прошлым годом, в котором зима была снежная и относительно тёплая, в этом году ожидается, что будет малоснежная и холодная зима», — заявила она в беседе с URA.RU.

По данным синоптиков, в декабре в регионе температура воздуха не превысит среднюю многолетнюю температуру.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что в Москве, несмотря на повышение температуры, снег продолжит идти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить