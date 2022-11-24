Уроки в младших классах школ отменены на Чукотке из-за метели

На Чукотке сильная метель и штормовой ветер, занятия младших классов школ и авиарейсы отменены. заявил глава региона Роман Копин.

Он отметил, что согласно прогнозу, такая погода сохранится до вечера сегодняшнего дня.

«В пяти муниципалитетах отменены занятия в начальных классах школы. По решению директоров, могут быть отменены занятия и для старшеклассников», — написал Копин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что авиарейсы из местного аэропорта отложены до улучшения погоды.

19 октября сообщалось, что на востоке Чукотки ожидается ураганный ветер, занятия в школах отменены.