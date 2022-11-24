Узнать больше

Уроки в младших классах школ отменены на Чукотке из-за метели

Короткая ссылка
На Чукотке сильная метель и штормовой ветер, занятия младших классов школ и авиарейсы отменены. заявил глава региона Роман Копин.

Он отметил, что согласно прогнозу, такая погода сохранится до вечера сегодняшнего дня.

«В пяти муниципалитетах отменены занятия в начальных классах школы. По решению директоров, могут быть отменены занятия и для старшеклассников», — написал Копин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что авиарейсы из местного аэропорта отложены до улучшения погоды.

19 октября сообщалось, что на востоке Чукотки ожидается ураганный ветер, занятия в школах отменены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить