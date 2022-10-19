На Чукотке отменены занятия в школах из-за ожиданий ураганного ветра

На востоке Чукотки ожидается ураганный ветер, занятия в школах отменены, сообщил губернатор региона Роман Копин.

«В Анадыре и восточных районах Чукотского АО объявлено штормовое предупреждение. В течение дня прогнозируются порывы ветра до 35-40 м/с», — написал Копин в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в школах отменены занятия, коммунальные службы и МЧС приведены в состояние повышенной готовности.

6 октября сообщалось, что занятия в школах и организациях дополнительного образования на Чукотке отменены по причине мощного снежного циклона.