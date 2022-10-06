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На Чукотке отменены занятия в школах из-за снежного циклона

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Занятия в школах и организациях дополнительного образования на Чукотке отменены по причине мощного снежного циклона, сообщил губернатор региона Роман Копин.

«В Чукотском АО — мощный циклон. По информации УГМС, на востоке округа возможны порывы ветра до 30 метров в секунду, при этом непогода сопровождается сильным дождем и местами снегопадом. Занятия в школах и организациях дополнительного образования отменены», — написал Копин в своём Telegram-канале.

По его словам, некоторые авиарейсы были отложены.

28 сентября в МЧС призвали водителей Новосибирской области соблюдать осторожность из-за мокрого снега, который осложнил обстановку на дорогах.

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