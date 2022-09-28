МЧС предупредило водителей Новосибирской области о рисках ДТП из-за снегопада

В МЧС призвали водителей Новосибирской области соблюдать осторожность из-за мокрого снега, который осложнил обстановку на дорогах.

Снегопад накрыл Новосибирск и область в среду, 28 сентября, пишет kp.ru.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в ближайшие несколько дней жителей ждёт неустойчивая погода. Ожидаются перепады температур с +7 до -6 °С.

По данным метеорологов, ситуацию будут осложнять мокрый снег и ветер с порывами до 14 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.