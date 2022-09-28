военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МЧС предупредило водителей Новосибирской области о рисках ДТП из-за снегопада

Короткая ссылка
В МЧС призвали водителей Новосибирской области соблюдать осторожность из-за мокрого снега, который осложнил обстановку на дорогах.
МЧС предупредило водителей Новосибирской области о рисках ДТП из-за снегопада
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Cicero

Снегопад накрыл Новосибирск и область в среду, 28 сентября, пишет kp.ru.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в ближайшие несколько дней жителей ждёт неустойчивая погода. Ожидаются перепады температур с +7 до -6 °С.

По данным метеорологов, ситуацию будут осложнять мокрый снег и ветер с порывами до 14 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить