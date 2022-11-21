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В районе Берингова пролива на Чукотке ожидается сильная метель

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Сильная метель и ураганный ветер ожидаются в районе Берингова пролива на Чукотке

«В период с 21:00 до 00:00 местного времени (12:00-15:00 мск) 21 ноября прогнозируется опасное явление в районе Берингова пролива — сильная метель, видимость менее 500 метров при порывах ветра до 34 м/с продолжительностью около суток», — приводит РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.

Под действие циклона попадает городской округ Провидения и Чукотский район.

19 октября сообщалось, что на востоке Чукотки ожидается ураганный ветер, занятия в школах отменены.

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