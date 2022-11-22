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Зрители Евровидения из не участвующих в конкурсе стран тоже смогут проголосовать

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С 2023 года зрители из стран, не участвующих в музыкальном конкурсе «Евровидение», смогут принять участие в голосовании.
Зрители Евровидения из не участвующих в конкурсе стран тоже смогут проголосовать
  • Gettyimages.ru
  • © egon69

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского вещательного союза.

«Впервые те, кто смотрит в странах, не участвующих в конкурсе, также смогут проголосовать за свои любимые песни онлайн», — говорится в заявлении.

Уточняется, что их голоса будут суммированы и преобразованы в баллы.

Ранее стало известно, что конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в английском Ливерпуле.

Как заявили организаторы «Евровидения», Украина не сможет провести конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, при этом учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».

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