Зрители Евровидения из не участвующих в конкурсе стран тоже смогут проголосовать
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Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского вещательного союза.
«Впервые те, кто смотрит в странах, не участвующих в конкурсе, также смогут проголосовать за свои любимые песни онлайн», — говорится в заявлении.
Уточняется, что их голоса будут суммированы и преобразованы в баллы.
Ранее стало известно, что конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в английском Ливерпуле.
Как заявили организаторы «Евровидения», Украина не сможет провести конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, при этом учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».