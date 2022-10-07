Трасс поздравила Ливерпуль, который выбрали для проведения «Евровидения-2023»

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила Ливерпуль, который выбрали для проведения музыкального конкурса «Евровидение-2023».

«Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет «Евровидение» в 2023 году», — написала Трасс в Twitter.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен «Евровидение» 2023 года пройдёт в Британии.

Как заявили организаторы «Евровидения», Украина не сможет провести конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, при этом учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».