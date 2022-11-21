Экономист Колташов посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола
- Gettyimages.ru
- © TommL
«Можно надеяться, что новогодний стол обойдётся на 15—20% дороже. Это не так много, как можно было ожидать», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, ряд широко востребованных продуктов экономкласса подорожали не сильно.
«Не сильно выросли цены на подсолнечное масло и муку», — отметил Колташов.
Что касается мандаринов, то и они не слишком выросли в цене, добавил эксперт.
«Торговля ведётся с дружественными странами, многие из которых как раз и являются поставщиками фруктов. Эти страны поставляют нам мандарины не по завышенной цене», — заключил он.
Ранее нутрициолог Grow Food Елена Свиридова в беседе с газетой «Известия» назвала тыкву продуктом с высоким содержания калия.