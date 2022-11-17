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Метеоролог Шувалов прогнозирует снег и мороз в ближайшие дни

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Ангелина Шурпина
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшие дни.
Метеоролог Шувалов прогнозирует снег и мороз в ближайшие дни
  • РИА Новости

Специалист спрогнозировал «нормальную зимнюю погоду», которая продлится до 21 ноября включительно. 

По его словам, в пятницу, 18 ноября, на целый день «зарядит» снег, ожидаются морозы.

Ночью температура будет -5…-7 °С, а днём прогнозируется -3…-5 °С, предупредил собеседник RT. 

«В субботу нас ждёт небольшая передышка, температурный фон останется прежним. В воскресенье — очередной циклон с юга, опять снег, поэтому к началу следующей недели высота снежного покрова в столице и в Подмосковье увеличится», — рассказал Шувалов.

По его прогнозу, на юге, юго-востоке области будут «самые большие значения» высоты снежного покрова.

«Думаю, 12—15 см, что для второй половины ноября достаточно много, ведь средний срок установления снежного покрова в Москве и области —  последние числа ноября», — объяснил метеоролог.

Он также отметил, что потом ожидается потепление, которое начнётся во вторник, 22 ноября. 

«Погода будет облачная, с осадками, 0…+1 °С — со вторника и до конца следующей недели», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что в Челябинской области ожидается потепление с 18 ноября.

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