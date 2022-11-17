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В Челябинской области ожидается потепление с 18 ноября

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По данным регионального Гидрометеоцентра, в Челябинской области с 18 по 19 ноября потеплеет после морозов, дневные температуры ожидаются -3...-10 °С.
В Челябинской области ожидается потепление с 18 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В пятницу, 18 ноября, температура воздуха днём по области будет достигать -3...-8 °С. В субботу, 19 ноября, — -5...-10 °С. На юге области дневные температуры в этот период будут 0 °С», — говорится на сайте.

В то же время карельский Гидрометцентр предупредил жителей республики о неблагоприятных метеоусловиях, в результате которых ожидается ухудшение качества воздуха с 18 по 22 ноября. Об этом пишет karelinform.ru.

В регион придёт антициклон, с ним установится промозглая погода за счёт образования в атмосфере инверсионного (задерживающего. — RT) слоя, под которым скапливается влажный воздух и образуется низкая слоистая облачность. Это будет способствовать накоплению вредных примесей в нижних слоях атмосферы.

Ранее врач-кардиолог ГКБ №9 Ижевска Виктор Колесников заявил, что метеозависимые люди реагируют в основном не на погоду, а на изменение атмосферного давления.

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