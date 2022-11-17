Стала известна дата телевизионной премьеры второго сезона сериала «Игра на выживание»

В понедельник, 28 ноября, на ТНТ стартует второй сезон сериала «Игра на выживание». Режиссёром вновь выступил Карен Оганесян, а роли исполнили Алексей Чадов, Валерия Репина, Анастасия Сапожникова, Владимир Верёвочкин и другие.

В первом сезоне сюжет был сконцентрирован на героях, которые боролись за награду €1 млн в реалити-шоу «Выживший». Во втором — новые участники и родственники погибших постараются разобраться, что происходит на этом шоу.

Одним из героев снова станет фотограф Николай Суббота, который уверен, что «Выживший» — продукт больного воображения того, кто играет жизнями людей.

«В новом сезоне мой герой Коля Суббота уже понимает, что всё это игра, но от неё никак не избавиться. И когда он находится в команде, то старается сохранять иллюзию контроля над ситуацией, но когда остаётся один, то уже и сам не понимает, кому верить. Фишка в том, что Суббота так и не знает всех правил игры», — рассказал Верёвочкин.

Авторы постарались сохранить опасную и интригующую атмосферу первого сезона, но при этом поместили в центр внимания психологическую составляющую и внутренние переживания персонажей.

«Я точно могу сказать, что этот сезон будет умнее, интриг в нём тоже будет больше. «Игра» выбрала несколько иной тип повествования, она сама решает, какой она будет, а мы лишь следуем за ней. Я надеюсь, что зрителям понравится эта трансформация. Если даже кому-то поначалу будет непривычно, к концу сезона все оценят этот ход», — заявил Оганесян.

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