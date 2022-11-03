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Телеканал ТНТ анонсировал новогодний фильм «СамоИрония судьбы»

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Телеканал ТНТ выпустит пародийный новогодний фильм «СамоИрония судьбы». В основу праздничной комедии ляжет классическая советская картина «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Телеканал ТНТ анонсировал новогодний фильм «СамоИрония судьбы»
  • Фото со съёмок фильма «СамоИрония судьбы»
  • © Телеканал ТНТ

Известный зрителям герой Женя Лукашин в новогодней комедии от ТНТ появится аж в 70 версиях — в исполнении Павла Воли, Андрея Гайдуляна, Тимура Батрутдинова и других артистов, а Михаил Галустян превратится в пятиметровую куклу из «Игры в кальмара».

Также роли в картине исполнят Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Денис Дорохов, Сергей Жуков, Клава Кока, Яна Кошкина, Ляйсан Утяшева, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Марина Федункив и другие артисты.

Авторы проекта обещают, что знакомые зрителям по «Иронии судьбы» эпизоды будут дополнены пародийными элементами из современного кино и музыкальных номеров. Продюсеры уверены, что такой необычный коктейль настроит аудиторию на позитив и поможет встретить 2023 год с улыбкой.

Ранее в США сняли ремейк картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

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